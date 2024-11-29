В Госдуме объяснили, почему евро по 120 — это не кризис

«Сегодняшняя ситуация… не позволяет говорить о каком-то кризисе, потому что фундаментальных факторов для значительного ослабления курса рубля нет. Советую гражданам не паниковать в этой ситуации, как бы это банально ни звучало. Я думаю, что те меры, которые принимает Банк России, действуют с определенным лагом, но этот лаг не превышает нескольких дней, поэтому я думаю, что в течение одной-двух недель ситуация стабилизируется. В ситуации последних дней на валютном рынке России прослеживается влияние сразу нескольких факторов, которые совпали и спровоцировали волатильность курса рубля», — пояснил Константин Бахарев.
Он напомнил, что у ЦБ имеется еще один эффективный инструмент — возможность регулировать квоты на обязательную продажу экспортерами части валютной выручки, полученной от внешних торговых операций. В прошлом месяце этот процент был уменьшен с 50 до 25%. По мнению эксперта, если курс рубля продолжит снижаться, правительство и Центральный банк могут восстановить прежний уровень продаж валютной выручки, что также будет способствовать укреплению национальной валюты.
Бывший руководитель Центрального банка Сергей Дубинин также считает, что текущие события не свидетельствуют о начале финансового кризиса.
«Кризис должен сопровождаться кризисным состоянием финансовых институтов. Вот этого не видно. Нельзя сказать, что в данный момент что-то угрожает конкретным группам банков: разорение, закрытие или увольнение персонала… Нет картины набега вкладчиков на банки, типичной для системного кризиса, когда люди пытаются вынуть свои сбережения и вообще не знают, куда им податься и куда потом эти деньги переложить. Паники нет», — сказал он.
По словам эксперта, в России в меру сил будут приспосабливаться к проблемам с расчетами из-за санкций.
«Ни о каком кризисе речи быть не может, поскольку… правительство России уже спланировало определенные защитные меры. Россияне и бизнес, как ни странно, только крепчают во времена нестабильности и турбулентности и расслабляются в периоды благополучия. Скрытый потенциал проявляется у россиян именно в тяжелые времена», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» Ильяс Зарипов, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка считает, что в базовом сценарии ставка ЦБ будет держаться на уровне 23% с конца 2024 до середины 2025 года. При таких условиях ЦБ может приступить к снижению ставки уже в середине следующего года, а к его концу довести ее показатель до 19%.
Однако аналитик подчеркнул, что если ослабление рубля продолжится, возможно развитие негативного сценария. «В рисковом сценарии мы допускаем, что ЦБ может не снизить ключевую ставку в 2025 году, а при необходимости может повысить до 24−25%», — уточнил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».