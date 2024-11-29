В Госдуме объяснили, почему евро по 120 — это не кризис

«Сегодняшняя ситуация… не позволяет говорить о каком-то кризисе, потому что фундаментальных факторов для значительного ослабления курса рубля нет. Советую гражданам не паниковать в этой ситуации, как бы это банально ни звучало. Я думаю, что те меры, которые принимает Банк России, действуют с определенным лагом, но этот лаг не превышает нескольких дней, поэтому я думаю, что в течение одной-двух недель ситуация стабилизируется. В ситуации последних дней на валютном рынке России прослеживается влияние сразу нескольких факторов, которые совпали и спровоцировали волатильность курса рубля», — пояснил Константин Бахарев.