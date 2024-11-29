В ЦБ заявили, что падение цен на нефть может создать сложности для экономики РФ

С точки зрения фундаментальных факторов в основе ухудшения оценок мирового потребления нефти лежит замедление роста спроса в Китае. При этом декарбонизация транспорта в Китае, в частности активный переход страны на электромобили, приводит к тому, что в структуре энергопотребления происходит смещение от нефтепродуктов к электроэнергии. Увеличение производства электричества в Китае, в свою очередь, происходит все больше за счет возобновляемых источников энергии (гидроэнергии, энергии солнца и ветра) при постепенном снижении доли угольной генерации.