В ЦБ заявили, что падение цен на нефть может создать сложности для экономики РФ

В результате возросших опасений по поводу замедления глобального роста цена на нефть марки Brent в сентябре 2024 г. опускалась ниже $70 за баррель (цена Urals — до $64 за баррель). В последующем цены на нефть повысились на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
«Для России текущие уровни нефтяных цен не создают рисков для финансовой стабильности, однако если они опустятся ниже заложенной в бюджет цены в $60 за баррель, это может создавать сложности для экономики и финансового рынка ввиду значительной доли нефтяных доходов в экспорте», — опасается ЦБ.
Цены на другие товары российского экспорта (природный газ, уголь, металлы, удобрения) также находятся на комфортных уровнях, хотя и снизились относительно среднего значения в 2021—2023 гг. Их снижение в случае реализации более существенных рисков для глобальной экономики может отрицательно сказаться на доходах компаний-экспортеров, добавил регулятор.
Замедление спроса в Китае
С точки зрения фундаментальных факторов в основе ухудшения оценок мирового потребления нефти лежит замедление роста спроса в Китае. При этом декарбонизация транспорта в Китае, в частности активный переход страны на электромобили, приводит к тому, что в структуре энергопотребления происходит смещение от нефтепродуктов к электроэнергии. Увеличение производства электричества в Китае, в свою очередь, происходит все больше за счет возобновляемых источников энергии (гидроэнергии, энергии солнца и ветра) при постепенном снижении доли угольной генерации.
«Усиление таких тенденций может ограничить спрос не только на нефть, но и на уголь», — считает регулятор. Что касается предложения нефти на мировом рынке, то понижательное воздействие на цены оказывает продолжающийся рост добычи нефти вне ОПЕК+ (в частности, в США). Вместе с тем страны ОПЕК+ приняли решение продлить до конца декабря 2024 года дополнительные добровольные ограничения по добыче нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки.