У «королевы марафонов» Блиновской полностью исчез долг в 1,5 млрд рублей

Блиновскую задержали в апреле прошлого года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Против нее возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма составила свыше 918 миллионов рублей. Кроме того, в ходе следственного расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 миллионов рублей.