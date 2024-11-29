У «королевы марафонов» Блиновской полностью исчез долг в 1,5 млрд рублей

Издание обратило внимание на то, что Блиновская, в настоящее время находящаяся в СИЗО, в данный момент ничего не должна российской налоговой.
В беседе с изданием налоговый юрист Блиновской заявил, что не понимает, как это произошло.
Блиновскую задержали в апреле прошлого года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Против нее возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма составила свыше 918 миллионов рублей. Кроме того, в ходе следственного расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 миллионов рублей.
22 ноября 2024 года стало известно, что Федеральная налоговая служба России ликвидировала индивидуальное предприятие «королевы марафонов» Блиновской в связи с банкротством.