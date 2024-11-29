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У ЦБ есть «арсенал» для стабилизации рубля

Регулятор сохраняет политику плавающего курса, отметил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции по Обзору финансовой стабильности.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

ЦБ сохраняет политику плавающего курса, но если волатильность будет создавать угрозы стабильности, у ЦБ есть арсенал для стабилизации, отметил Филипп Габуния.

«Мы по-прежнему считаем, что фундаментальные значения имеет именно долгосрочная динамика курса. То, что мы видим на протяжении последней недели, является очень коротким периодом и действительно волатильность, вызванная санкциями, может создавать кратковременные дисбалансы предложения валюты на рынке», — подчеркнул зампред.

Он добавил, что в случае с последними санкциями регулятор уже принял меры.

«Мы уже отреагировали в рамках изменения нашего подхода к продаже валютной выручки и покупки в рамках бюджетного правила», — сказал он.

«На наш взгляд, сейчас принятых мер достаточно. Мы видим признаки того, что ситуация стабилизируется. Важно — мы сохраняем нашу политику относительно плавающего курса, его ценности для стабилизации и самой экономики к внешним условиям, и балансировки интересов экспортеров и импортеров и других участников экономической деятельности», — добавил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».