У ЦБ есть «арсенал» для стабилизации рубля

ЦБ сохраняет политику плавающего курса, но если волатильность будет создавать угрозы стабильности, у ЦБ есть арсенал для стабилизации, отметил Филипп Габуния.
«Мы по-прежнему считаем, что фундаментальные значения имеет именно долгосрочная динамика курса. То, что мы видим на протяжении последней недели, является очень коротким периодом и действительно волатильность, вызванная санкциями, может создавать кратковременные дисбалансы предложения валюты на рынке», — подчеркнул зампред.
Он добавил, что в случае с последними санкциями регулятор уже принял меры.
«Мы уже отреагировали в рамках изменения нашего подхода к продаже валютной выручки и покупки в рамках бюджетного правила», — сказал он.
«На наш взгляд, сейчас принятых мер достаточно. Мы видим признаки того, что ситуация стабилизируется. Важно — мы сохраняем нашу политику относительно плавающего курса, его ценности для стабилизации и самой экономики к внешним условиям, и балансировки интересов экспортеров и импортеров и других участников экономической деятельности», — добавил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».