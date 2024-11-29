У ЦБ есть «арсенал» для стабилизации рубля

«На наш взгляд, сейчас принятых мер достаточно. Мы видим признаки того, что ситуация стабилизируется. Важно — мы сохраняем нашу политику относительно плавающего курса, его ценности для стабилизации и самой экономики к внешним условиям, и балансировки интересов экспортеров и импортеров и других участников экономической деятельности», — добавил он.