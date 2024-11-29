Сбережения россиян в банках по итогам ноября могут достичь 50 трлн рублей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сбережения россиян в банках по итогам ноября достигнут отметки в 50 трлн рублей, такую оценку дает банк ВТБ.
«По итогам одиннадцати месяцев общерыночный объем розничных пассивов в рублях вырастет на 21% и достигнет 50 трлн рублей. ВТБ традиционно растет быстрее рынка — банк нарастил портфель розничных сбережений в национальной валюте более чем на 44%, до 8,9 трлн рублей», — говорится в пресс-релизе банка.
По оценке ВТБ, общерыночный объем розничных пассивов в рублях в ноябре вырастет на 2,1% или на 1 трлн рублей. «По итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей», — считают эксперты ВТБ.