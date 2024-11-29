Сбережения россиян в банках по итогам ноября могут достичь 50 трлн рублей

По оценке ВТБ, общерыночный объем розничных пассивов в рублях в ноябре вырастет на 2,1% или на 1 трлн рублей. «По итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей», — считают эксперты ВТБ.