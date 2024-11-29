Сбер: инвестиции россиян в здоровье за два года выросли на треть

Согласно результатам исследования, средний чек на медицинские услуги, СПА-салоны и аптеки в 2024 году составил 4 тыс. рублей против 3 тыс. в 2022 году. Это на треть больше, чем в 2022 году. При этом общий объем расходов россиян за два года вырос на 19%, в среднем до 48 тыс. рублей в месяц (по итогам девяти месяцев 2024 года).