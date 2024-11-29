Сбер: инвестиции россиян в здоровье за два года выросли на треть

Согласно результатам исследования, средний чек на медицинские услуги, СПА-салоны и аптеки в 2024 году составил 4 тыс. рублей против 3 тыс. в 2022 году. Это на треть больше, чем в 2022 году. При этом общий объем расходов россиян за два года вырос на 19%, в среднем до 48 тыс. рублей в месяц (по итогам девяти месяцев 2024 года).
Помимо трат на здоровье, серьезный рост расходов эксперты «Сбераналитики» зафиксировали и в сфере туризма. Так, средний чек одной поездки по России с 2022 года увеличился на 31%, при этом частота турпоездок за два года возросла на 10%. Если за девять месяцев 2022 года россияне совершили 94 млн путешествий по стране, то за аналогичный период 2024 года — уже 131 млн, отмечают авторы исследования.
Также в структуре трат россиян выросла доля расходов на общественное питание — с 7% до 11%. «Здесь структура роста расходов неравномерна и во многом зависит от возраста. Молодежь до 34 лет тратит на кафе и рестораны 17% дохода, люди среднего возраста — 11%, а пенсионеры — всего 4%», — указывают эксперты.
Рост расходов вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка Станислав Карташов связывает с восстановлением потребительского спроса.
«С 2022 года в нашей стране наблюдается восстановление потребительского спроса. Причем люди стали больше вкладываться в здоровье и красоту. Мы также с радостью констатируем, что активно растет внутренний туризм, причем во всех регионах. В том числе это стало возможно благодаря росту реальных доходов в стране. Аналитика показала: у 65% туристов, путешествующих в 2024 году по России, за последний год выросли зарплаты», — прокомментировал Карташов итоги исследования.
Исследования «Сбераналитики» строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 млн покупателей и 6 млн юридических лиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников. Это позволяет детально анализировать различные рынки с учетом их отраслевой и региональной специфики.