Российский рынок акций открылся снижением основных индексов

Индекс Мосбиржи на открытии снижался на 0,15%, до 2 544,01 пункта, индекс РТС — на 0,17%, до 731,20 пункта.
К 10:06 мск индикаторы ускорили падение, индекс Мосбиржи опускался на 0,24%, до 2 541,66 пункта, индекс РТС — на 0,32%, до 730,14 пункта.
Курс юаня вырос на 0,63%, до 14,82 ₽
«В начале торгового дня российский фондовый рынок может не найти значимых поводов для уверенного роста, оставаясь под давлением прежних негативных фундаментальных факторов и завершая очередной месяц на пессимистичной ноте», — считает аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
Если же геополитический фон в декабре стабилизируется, участники смогут вернуться к покупкам, в том числе под промежуточные дивиденды за 2024 год, а «медведи» по рублю наверняка будут учитывать готовность финансовых властей вмешаться в ситуацию, добавила эксперт.