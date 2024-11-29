Российский рынок акций открылся снижением основных индексов

Если же геополитический фон в декабре стабилизируется, участники смогут вернуться к покупкам, в том числе под промежуточные дивиденды за 2024 год, а «медведи» по рублю наверняка будут учитывать готовность финансовых властей вмешаться в ситуацию, добавила эксперт.