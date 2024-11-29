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Российский рынок акций открылся снижением основных индексов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций демонстрирует в начале торгов снижение основных индексов, курс юаня растет, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Источник: Reuters

Индекс Мосбиржи на открытии снижался на 0,15%, до 2 544,01 пункта, индекс РТС — на 0,17%, до 731,20 пункта.

К 10:06 мск индикаторы ускорили падение, индекс Мосбиржи опускался на 0,24%, до 2 541,66 пункта, индекс РТС — на 0,32%, до 730,14 пункта.

Курс юаня вырос на 0,63%, до 14,82 ₽

«В начале торгового дня российский фондовый рынок может не найти значимых поводов для уверенного роста, оставаясь под давлением прежних негативных фундаментальных факторов и завершая очередной месяц на пессимистичной ноте», — считает аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.

Если же геополитический фон в декабре стабилизируется, участники смогут вернуться к покупкам, в том числе под промежуточные дивиденды за 2024 год, а «медведи» по рублю наверняка будут учитывать готовность финансовых властей вмешаться в ситуацию, добавила эксперт.