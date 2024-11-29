Российские аналитики рассчитали индекс оливье

Отмечается, что средняя цена на картофель в 2024 году составляет 44,09 рубля, на морковь — 34,84 рубля, на яйца — 97,5 рубля, на варёную колбасу — 357,77 рубля, на солёные огурцы — 185,96 рубля, на зелёный горошек — 93,09 рубля, на майонез — 108,52 рубля.