Российские аналитики рассчитали индекс оливье

Так, согласно исследованию, в 2024 году на семью из четырёх человек средняя стоимость ингредиентов для оливье, включая картофель, морковь, яйца, варёную колбасу, солёные огурцы, горошек, майонез, составляет 921,77 рубля.
«Это на 7% больше средней стоимости в 2023 году. Она составляла 863,77 рубля», — пояснили эксперты.
Отмечается, что средняя цена на картофель в 2024 году составляет 44,09 рубля, на морковь — 34,84 рубля, на яйца — 97,5 рубля, на варёную колбасу — 357,77 рубля, на солёные огурцы — 185,96 рубля, на зелёный горошек — 93,09 рубля, на майонез — 108,52 рубля.
Всего было проанализировано более 56 млрд кассовых чеков.
Ранее финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева рассказала в беседе с RT, что определение комфортной суммы для расходов на подарки является важной составляющей эффективного финансового планирования, особенно в праздничные периоды.