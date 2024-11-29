Россияне рассказали о своем отношении к «черной пятнице»

Выяснилось, что 48% респондентов не планируют совершать покупки со скидками в «черную пятницу», так как не доверяют всемирному дню распродаж. 35% признались, что позитивно относятся к распродажам и традиционно тратят приличные суммы в этот период. 17% отметили, что относятся к «черной пятнице» нейтрально. Эта группа респондентов специально не гонится за товарами по акции, однако совершает покупки, если попадаются на глаза выгодные предложения.