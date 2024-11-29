Россияне рассказали о долгах перед Новый годом

Так, согласно опросу, из 41% должников у 25% респондентов есть задолженности по кредитным картам, у 23% — незакрытые потребкредиты, у 19% — долг по займам, у 17% — по автокредиту, у 12% — по ипотеке. Кроме того, 4% россиян имеют задолженности перед знакомыми и родственниками.
Опрошенные также рассказали, как планируют закрыть долги до Нового года. Так, 31% планирует найти дополнительный источник заработка на декабрь или взять больше смен и проектов. 13% опрошенных рассчитывают на годовую премию и «13-ю зарплату», 14% — на кешбэк и проценты от вкладов и инвестиций, 12% будут жестко экономить, 15% собираются прибегнуть к нескольким способам.
Кроме того, согласно исследованию, 13% должников не планируют предпринимать никаких действий.
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