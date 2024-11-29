Россияне рассказали о долгах перед Новый годом

Опрошенные также рассказали, как планируют закрыть долги до Нового года. Так, 31% планирует найти дополнительный источник заработка на декабрь или взять больше смен и проектов. 13% опрошенных рассчитывают на годовую премию и «13-ю зарплату», 14% — на кешбэк и проценты от вкладов и инвестиций, 12% будут жестко экономить, 15% собираются прибегнуть к нескольким способам.