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Россияне рассказали о долгах перед Новый годом

Почти половина россиян (41%) имеют задолженности перед финансовыми организациями и рассчитывают закрыть их до Нового года. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса «Выберу.ру». В исследовании приняли участие 3 тысячи жителей городов-миллионников от 18 до 60 лет.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, согласно опросу, из 41% должников у 25% респондентов есть задолженности по кредитным картам, у 23% — незакрытые потребкредиты, у 19% — долг по займам, у 17% — по автокредиту, у 12% — по ипотеке. Кроме того, 4% россиян имеют задолженности перед знакомыми и родственниками.

Опрошенные также рассказали, как планируют закрыть долги до Нового года. Так, 31% планирует найти дополнительный источник заработка на декабрь или взять больше смен и проектов. 13% опрошенных рассчитывают на годовую премию и «13-ю зарплату», 14% — на кешбэк и проценты от вкладов и инвестиций, 12% будут жестко экономить, 15% собираются прибегнуть к нескольким способам.

Кроме того, согласно исследованию, 13% должников не планируют предпринимать никаких действий.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».