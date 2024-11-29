Россияне назвали свои самые неудачные покупки на распродажах

60% респондентов отметили, что не следят за распродажами, в то время как 35% опрошенных активно их отслеживают. Еще 5% делают это время от времени. Среди тех, кто следит за распродажами, 45% планируют совершать покупки на «черную пятницу», 40% готовы купить товар, если он им понравится, а 10% не планируют ничего приобретать.