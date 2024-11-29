РФ предлагает предоставить тарифную льготу на ввоз части плодоовощной продукции

«В Евразийскую экономическую комиссию поступило инициативное предложение Российской Федерации, предусматривающее предоставление тарифной льготы в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины следующих видов плодоовощной продукции, ввозимых в период с 1 января по 31 июля 2025 года в Российскую Федерацию: картофель в объеме не более 300 тыс. тонн; лук в объеме не более 85 тыс. тонн; капуста в объеме не более 40 тыс. тонн; морковь в объеме не более 85 тыс. тонн; яблоки в объеме 230 тыс. тонн», — говорится в проекте.
Отмечается, что предложение России направлено на сдерживание роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущение дефицита товаров на внутреннем рынке.
Дата окончания обсуждения этого предложения — 18 декабря текущего года.
Ранее в пресс-службе министерства экономического развития отметили, что основной вклад в динамику инфляции вносят продовольственные товары, прежде всего, плодоовощная (причиной роста цен стали ограничения предложения из-за майских заморозков), а также молочная продукция.