РФ предлагает предоставить тарифную льготу на ввоз части плодоовощной продукции

«В Евразийскую экономическую комиссию поступило инициативное предложение Российской Федерации, предусматривающее предоставление тарифной льготы в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины следующих видов плодоовощной продукции, ввозимых в период с 1 января по 31 июля 2025 года в Российскую Федерацию: картофель в объеме не более 300 тыс. тонн; лук в объеме не более 85 тыс. тонн; капуста в объеме не более 40 тыс. тонн; морковь в объеме не более 85 тыс. тонн; яблоки в объеме 230 тыс. тонн», — говорится в проекте.