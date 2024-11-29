СМИ: распродажи привлекли хакеров больше, чем покупателей

В ноябре, когда традиционно наблюдается всплеск распродаж, число DDoS-атак на сайты магазинов и маркетплейсов увеличилось более чем на 70% и продолжает расти, согласно данным интегратора кибербезопасности «Информзащита», с которыми ознакомился «Коммерсант». В этом году число таких атак может достичь 45 тысяч, тогда как в 2023 году компания зафиксировала около 18 тысяч инцидентов за аналогичный период. Рост числа DDoS-атак подтверждают также в DDoS-Guard: по сравнению с прошлым ноябрем они отмечают увеличение на 16%.