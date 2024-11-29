Производители и торговля договорились снизить цены на молоко и масло

Крупнейшие производители молочной продукции в результате переговоров с торговыми сетями и регулирующими органами начали обновление ценовой политики по социально значимым продуктам, рассказал «Известиям» источник на рынке и подтвердили его участники. Это касается как скидок на наиболее важные товары, такие как питьевое молоко, так и по наиболее чувствительной к росту цен категории — сливочному маслу. Снижение цен будет составлять от 10% до 15% в зависимости от продукции.