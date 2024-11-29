Производители и торговля договорились снизить цены на молоко и масло

Информацию об акциях и дисконтах подтвердили «Известиям» такие крупные поставщики, как «Молвест», «ЭкоНива», «Ренна» и другие.
«Наша договоренность заключается в том, что мы выделим несколько позиций товаров для поддержки социально-незащищенных слоев населения — пенсионеров, малообеспеченных граждан
В группе компаний «Ренна» — лидер по производству молочных консервов и мороженого в России — заявили, что серия промоакций на широкий ассортимент продукции в крупнейших торговых сетях страны будет запущена в преддверии новогодних праздников.