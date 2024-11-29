Пищевая соль в РФ за год подорожала на 27%

Стоимость растительного масла выросла в основном на фоне сокращения урожая, произошедшего из-за засухи, пояснила аналитик «Контур. Маркет» Дарья Жигалина. В свою очередь рост цен на соль, по ее словам, связан с комплексом факторов, среди которых увеличение затрат на производство и транспортировку, в частности, рост цен на энергоносители и топливо. «По картофелю: в 2023 году был довольно высокий урожай, в 2024 году — чуть меньше. В целом, это также повлияло на цену и доступность товара», — добавила аналитик.