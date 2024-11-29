Пищевая соль в РФ за год подорожала на 27%

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Средняя стоимость полукилограммовой упаковки пищевой соли в 2024 году увеличилась на 27%, до 46 рублей, относительно показателя прошлого года, став самым подорожавшим продуктом в России. На втором месте оказалось растительное масло, литр которого подорожал на 24% — до 150 рублей, на третьем — картофель, килограмм которого также вырос в цене на 24% — до 77 рублей, говорится в исследовании «Контур. Маркета», которое есть в распоряжении ТАСС.
«Сильнее всего подорожала соль — на 27%. Осенью 2023 года упаковка 500 г стоила 36 рублей, а в 2024 году — 46 рублей. Растительное масло и картофель подорожали на 24%, сливочное масло — на 22%. Цены на говядину и чай выросли на 18%. Единственный продукт, который подешевел — сахар. Его цена снизилась на 16%», — отмечается в исследовании.
Стоимость растительного масла выросла в основном на фоне сокращения урожая, произошедшего из-за засухи, пояснила аналитик «Контур. Маркет» Дарья Жигалина. В свою очередь рост цен на соль, по ее словам, связан с комплексом факторов, среди которых увеличение затрат на производство и транспортировку, в частности, рост цен на энергоносители и топливо. «По картофелю: в 2023 году был довольно высокий урожай, в 2024 году — чуть меньше. В целом, это также повлияло на цену и доступность товара», — добавила аналитик.
Средняя стоимость продуктовой корзины в целом по России за год выросла на 13% — до 159 рублей. «Общие причины роста — это инфляционное давление, которое, к сожалению, сейчас сохраняется на довольно высоком уровне, изменения в логистике и производственных цепочках. И в целом [увеличились] затраты на производство, то есть это рост цен на энергоносители, на обслуживание техники, которая работает на производстве. Это также влияет на стоимость продуктов», — заключила аналитик «Контур. Маркета».
Всего аналитики изучили 150 млн чеков, выданных в розничных магазинах и других торговых точках России, и сравнили данные за осень 2024 года с аналогичным периодом 2023 года.