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Оверчук: темпы роста ВВП стран СНГ превышают среднемировые показатели

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Темпы роста ВВП стран — участниц СНГ за 9 месяцев 2024 года значительно превышают среднемировые показатели. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Источник: РИА "Новости"

«Все обращают внимание на то, что темпы роста совокупного ВВП в государствах — участниках СНГ за 9 месяцев текущего года составляют 4,2%. Конечно, этот показатель не может не радовать всех нас. Мы знаем, что это очень хорошо превышает среднемировые темпы и то, что сегодня мы видим, допустим, в том же самом Европейском союзе», — отметил он.

Оверчук подчеркнул, что такие показатели свидетельствуют о правильности экономической модели взаимодействия, которой придерживаются в Содружестве. Он указал, что именно такая система позволяет странам — участницам СНГ активно развиваться.

«В том числе развивается и товарооборот между нашими странами. За полгода он вырос на 6,7%, что тоже очень хороший показатель», — добавил вице-премьер РФ.