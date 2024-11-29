Оверчук: темпы роста ВВП стран СНГ превышают среднемировые показатели

«Все обращают внимание на то, что темпы роста совокупного ВВП в государствах — участниках СНГ за 9 месяцев текущего года составляют 4,2%. Конечно, этот показатель не может не радовать всех нас. Мы знаем, что это очень хорошо превышает среднемировые темпы и то, что сегодня мы видим, допустим, в том же самом Европейском союзе», — отметил он.
Оверчук подчеркнул, что такие показатели свидетельствуют о правильности экономической модели взаимодействия, которой придерживаются в Содружестве. Он указал, что именно такая система позволяет странам — участницам СНГ активно развиваться.
«В том числе развивается и товарооборот между нашими странами. За полгода он вырос на 6,7%, что тоже очень хороший показатель», — добавил вице-премьер РФ.