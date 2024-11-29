Оверчук: темпы роста ВВП стран СНГ превышают среднемировые показатели

«Все обращают внимание на то, что темпы роста совокупного ВВП в государствах — участниках СНГ за 9 месяцев текущего года составляют 4,2%. Конечно, этот показатель не может не радовать всех нас. Мы знаем, что это очень хорошо превышает среднемировые темпы и то, что сегодня мы видим, допустим, в том же самом Европейском союзе», — отметил он.