Названы пять профессий, которые попадут под сокращение в 2025 году

«Кризисные условия и экономия затрат заставляют компании пересматривать свои расходы и избавляться от избыточных уровней управления. Это особенно касается среднего управленческого персонала, который часто становится лишним в компаниях, где внедряются гибкие и горизонтальные структуры. Все большее внимание уделяется мобильности и самостоятельности команд, что снижает потребность в большом числе менеджеров среднего звена. Компании упрощают структуры, делегируя больше обязанностей линейным руководителям или распределяя ответственность между командами», — объяснила специалист.