Названы города России, где больше всего боятся фейерверков в Новый год

Также, по данным Mainsgroup, наибольшие опасения в связи с запуском праздничной пиротехники испытывают россияне в возрасте 26−30 лет (почти 52%) и 36−40 лет (48%), а наименьшие — те, кому от 41 до 50 лет (около 19%), и 22−25-летние (15%).