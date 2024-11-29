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Названы города России, где больше всего боятся фейерверков в Новый год

МОСКВА, 29 ноя — РИА Недвижимость. Запуском пиротехники в Новый год и связанными с этим рисками наиболее обеспокоены жители Новосибирска и Перми, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе страхового брокера Mainsgroup, организовавшего опрос в крупнейших российских городах.

Источник: Freepik

Компания Mainsgroup выяснила, как россияне относятся к запуску праздничной пиротехники. Опрос прошел в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Тюмени, Уфе и Челябинске.

«Больше всего боятся фейерверков в Новосибирске (44,7%), Перми (44,4%), Нижнем Новгороде (42%), Казани (40%) и Самаре (39,8%). Средний уровень беспокойства выявлен в Екатеринбурге (36,8%), Челябинске (35,8%) и Краснодаре (33,3%)», — отметил представитель брокера.

По его словам, менее чем в среднем обеспокоены запуском пиротехники жители Воронежа (32%), Красноярска (30%), Москвы (28%), Санкт-Петербурга (26%), Ростова-на-Дону (26%) и Омска (24%). Самый низкий процент — ниже 20% — в Тюмени, Волгограде и Уфе.

В компании также выяснили, что причинения вреда здоровью или имуществу из-за пиротехники в целом опасаются 32% россиян. Причем повреждение имущества беспокоит почти 20% респондентов, а ущерб здоровью — около 13% опрошенных.

Также, по данным Mainsgroup, наибольшие опасения в связи с запуском праздничной пиротехники испытывают россияне в возрасте 26−30 лет (почти 52%) и 36−40 лет (48%), а наименьшие — те, кому от 41 до 50 лет (около 19%), и 22−25-летние (15%).