Легализация преступных доходов все чаще происходит с использованием «крипты»

«Заслушан обзор результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах — членах ЕАГ в части новых рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) за 2024 г. Отмечается, что легализация преступных доходов все чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием профессиональных “отмывателей”, в которых используются криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц (“дропов”), а также наличные денежные средства. В финансировании терроризма выявляются схемы с использованием криптообменников, в том числе зарубежных, и криптокошельков, которые открываются в основном на подставных лиц», — указано в сообщении.