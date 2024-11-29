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Легализация преступных доходов все чаще происходит с использованием «крипты»

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Легализация преступных доходов в 2024 году все чаще происходит с использованием многоуровневых схем, в которых используются криптовалюты. Такие выводы приводятся в обзоре результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах — членах Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), обнародованном на пленарном заседания ЕАГ под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, сообщила пресс-служба Финразведки.

Источник: Reuters

«Заслушан обзор результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах — членах ЕАГ в части новых рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) за 2024 г. Отмечается, что легализация преступных доходов все чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием профессиональных “отмывателей”, в которых используются криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц (“дропов”), а также наличные денежные средства. В финансировании терроризма выявляются схемы с использованием криптообменников, в том числе зарубежных, и криптокошельков, которые открываются в основном на подставных лиц», — указано в сообщении.

В рамках пленарного заседания ЕАГ, которое проходит 28—29 ноября в индийском Индауре, была одобрена заявка Объединенных Арабских Эмиратов на получение статуса наблюдателя ЕАГ.

В мероприятии приняли участие представители государств — членов Евразийской группы, секретариата ФАТФ, региональных групп по типу ФАТФ (МЕНАФАТФ, АТГ, ЕСААМЛГ), а также наблюдателей и приглашенных делегаций — Армении, Ирана, США, Японии, АТЦ СНГ, ЕАБР, ЕЭК, Исполкома СНГ, МВФ, НБР, СРПФР, ШОС, Азербайджана, Непала, ОАЭ, Саудовской Аравии и Шри-Ланки.