Каким будет курс рубля 29 ноября 2024: прогноз эксперта

ЦБ накануне приостановил покупку валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. Это помогло прервать отвесное падение рубля. Тем не менее российская валюта остается слабой, биржевой юань после локального отката направился к 14,7 ₽, официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ на 1,5 рубля, до 109,57. Давление негатива в виде санкционных эффектов, острой геополитики и сезонного увеличения спроса на импорт и бюджетных трат остается сильным. Не исключено восстановление повышенных лимитов репатриации и продажи выручки для экспортеров, правда, эффективность этой меры может быть неполной из-за тех же санкций против банковского сектора. Краткосрочный прогноз по курсу рубля к юаню — 14−15, по доллару — 105−110.