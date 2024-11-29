Каким будет курс рубля 29 ноября 2024: прогноз эксперта

Рост котировок сырьевых товаров, слабость рубля и высокая перепроданность рынка помогли сформировать повышательное движение. Давление по-прежнему исходит от напряженности в геополитике и сигналов на повышение ключевой ставки ЦБ.
Накануне Росстат опубликовал данные по темпам роста потребительских цен, годовая инфляция продолжила расти, а недельная символически снизилась с высокого уровня, достигнутого ранее.
В США вчера обнародовали протокол ноябрьского заседания ФРС. Представители регулятора склоняются к постепенному снижению процентных ставок с учетом более сильной, чем ожидалось, динамики ВВП и снижения беспокойства по поводу состояния рынка труда.
Приближение выходных в сложных геополитических условиях может сдерживать покупательскую активность. Прогноз по индексу Мосбиржи на 29 ноября — 2450−2550 п.
ЦБ накануне приостановил покупку валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. Это помогло прервать отвесное падение рубля. Тем не менее российская валюта остается слабой, биржевой юань после локального отката направился к 14,7 ₽, официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ на 1,5 рубля, до 109,57. Давление негатива в виде санкционных эффектов, острой геополитики и сезонного увеличения спроса на импорт и бюджетных трат остается сильным. Не исключено восстановление повышенных лимитов репатриации и продажи выручки для экспортеров, правда, эффективность этой меры может быть неполной из-за тех же санкций против банковского сектора. Краткосрочный прогноз по курсу рубля к юаню — 14−15, по доллару — 105−110.
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