Каким будет курс рубля 2 декабря 2024: прогноз эксперта

Прогноз на предстоящую неделю по курсу рубля к юаню — 14−15, по доллару — 103−108. Как отмечается в «Обзоре финансовой стабильности» за II-III кварталы, опубликованном ЦБ, столь слабый рубль — это ненадолго, ситуация спровоцирована санкциями и адаптацией компаний к новым условиям внешних расчетов. Накануне регулятор приостановил покупку валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. Спекулятивный разгон курсов инвалют приостановился. В то же время движение курса к более адекватным, экономически комфортным значениям, вероятно, не будет быстрым, так как давление со стороны сезонных факторов — предпраздничной активизации потребителей и увеличения бюджетных трат — в ближайшие недели будет нарастать.