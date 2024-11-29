Каким будет курс рубля 2 декабря 2024: прогноз эксперта

Эмоции на рынке из-за геополитических коллизий поулеглись. Индекс доллара DXY за последние дни заметно просел — из района 107,5 п. до значений ниже 106 п. Это придало импульс сырьевым ценам и, в частности, поддержало нефтяные котировки в условиях прогресса в деэскалации ближневосточного конфликта. Кроме того, удалось погасить близкие к паническим настроения на валютном рынке. При этом произошедший спад рубля, вероятно, еще не в полной мере отражен в котировках акций, позитивная переоценка бумаг экспортеров может «догонять» рынок в начале будущей недели.
На внешних рынках по-прежнему неоднородная картина — китайские биржи закрыли пятницу в плюсе, на европейских настроения были скорее нейтральные. Первая оценка ИПЦ еврозоны за ноябрь показала, что цены выросли на 2,3% г/г после прироста в 2% в октябре. Впрочем, аналитики предсказывали именно такое значение.
В начале будущей недели важными для общего сентимента будут ноябрьские индексы деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая (от Caixin), еврозоны и США. На российском рынке в понедельник акционеры Полюса на внеочередном общем собрании обсудят утверждение дивидендов за 9 месяцев.
Базово, при отсутствии усиления внешнего негатива, ждем в ближайшей перспективе сдержанно позитивной динамики. Индексу Мосбиржи по силам перебраться выше 2600 п. и попытаться там закрепиться. Прогноз на 2 декабря- 2520−2620 п.
Прогноз на предстоящую неделю по курсу рубля к юаню — 14−15, по доллару — 103−108. Как отмечается в «Обзоре финансовой стабильности» за II-III кварталы, опубликованном ЦБ, столь слабый рубль — это ненадолго, ситуация спровоцирована санкциями и адаптацией компаний к новым условиям внешних расчетов. Накануне регулятор приостановил покупку валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. Спекулятивный разгон курсов инвалют приостановился. В то же время движение курса к более адекватным, экономически комфортным значениям, вероятно, не будет быстрым, так как давление со стороны сезонных факторов — предпраздничной активизации потребителей и увеличения бюджетных трат — в ближайшие недели будет нарастать.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».