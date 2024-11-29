Кабмин продлил продовольственное эмбарго до конца 2026 года

6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». На следующий день правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда мясной и молочной продукции, рыбы, овощей, фруктов и др. В 2015 году кабинет министров добавил в список стран, в отношении которых действует запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину. В последующие годы срок действия эмбарго несколько раз продлевался, а список санкционных товаров корректировался.