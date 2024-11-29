Кабмин продлил продовольственное эмбарго до конца 2026 года

В рамках реализации указа президента правительство утвердило постановление, продлевающее до конца 2026 года срок действия продовольственного эмбарго, запрещающего ввоз продукции из государств, которые ввели санкции против России.
Этим же постановлением расширен перечень стран, подпадающих под действие продовольственного эмбарго. Теперь, помимо США, ЕС, Канады, Великобритании, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, в него добавлена Новая Зеландия.
К запрещенным к ввозу продуктам, как и прежде, относится мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, молочная и другая продукция.
6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». На следующий день правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда мясной и молочной продукции, рыбы, овощей, фруктов и др. В 2015 году кабинет министров добавил в список стран, в отношении которых действует запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину. В последующие годы срок действия эмбарго несколько раз продлевался, а список санкционных товаров корректировался.
В предыдущий раз премьер-министр РФ Михаил Мишустин в октябре 2023 года подписывал документ, по которому срок действия эмбарго продлевался до 31 декабря 2024 года. Тогда же из списка запрещенной к ввозу продукции была исключена молочная сыворотка, которая используется для производства детских сухих смесей, а также для проведения промышленных испытаний и наладки оборудования по выпуску этой продукции на территории России.
Как признавался глава государства, введение продовольственного эмбарго в 2014 году было сложным и рискованным шагом, но опасения не оправдались, отечественное продовольствие оказалось лучше, а сельское хозяйство успешно развивается.