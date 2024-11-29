Кабмин отменяет экспортную пошлину на коксующийся уголь

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство России с 1 декабря отменяет экспортную пошлину на коксующийся уголь. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Мораторий на экспортные пошлины в отношении антрацита и энергетического угля продлен до конца 2024 года. С 1 января эти пошлины перестанут действовать. Как пояснили в правительстве, принятые решения направлены на поддержку предприятий угольной отрасли.
Гибкие экспортные пошлины на вывоз антрацита, энергетического и коксующегося угля действовали с 1 октября 2023 года, затем в отношении антрацита и энергетического угля они были приостановлены с 1 мая по 30 ноября 2024 года.