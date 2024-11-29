Индекс Мосбиржи, курс рубля и отчетность «Аэрофлота»: дайджест

Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций в четверг, 28 ноября, показал положительную динамику второй день подряд. После позитивного начала торгов в середине дня наблюдалась небольшая коррекция, однако к концу дня индекс Мосбиржи вернулся в плюс. Основную сессию рублевый бенчмарк завершил ростом на 2,24%, до 2547,88 пункта.
Среди акций, входящих в основной индекс Мосбиржи, в лидерах роста по итогам торгов оказались бумаги «Сегежи» (+13,3%) и «Русагро» (+7,6%). Некоторые брокеры, в частности БКС, сегодня начнут принудительно закрывать шортовые позиции клиентов по «Сегеже». Причина — предстоящая допэмиссия. Новость об этом спровоцировала взрывной рост акций.
После двухдневной серии роста индекс Мосбиржи пока не смог вернуться выше 2550 пунктов, поэтому с точки зрения теханализа нельзя говорить об устойчивости роста, полагает старший инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиции» Игорь Галактионов. Динамика фондового рынка в пятницу может быть более сдержанной, но оптимизм может вернуться в понедельник, если не появится негативных новостей, полагает эксперт.
В Промсвязьбанке обращают внимание на то, что все негативные факторы, давившие на рынок, остаются. Поэтому, хотя вероятность продолжения покупок в ближайшие дни высока, говорить о развороте пока рано, считает главный аналитик ПСБ Алексей Головинов.
Отчет «Аэрофлота»
«Аэрофлот» в пятницу, 29 ноября, опубликует результаты по МСФО за третий квартал 2024 года. Аналитики Альфа-Банка ожидают, что авиакомпания продемонстрирует заметный рост ключевых показателей, хотя остаются и факторы, сдерживающие общую рентабельность компании. В частности, эксперты ожидают, что показатель удельной выручки на кресло-километр вырос на 19% год к году, что способствовало увеличению общей выручки на 38% до ₽260 млрд.
Эксперты также ожидают, что компания сообщит о рекордном показателе EBITDA. Скорректированная EBITDA за третий квартал 2024 года прогнозируется на уровне ₽80 млрд, что является историческим максимумом для компании. Чистая прибыль, скорректированная на неденежные компоненты, по прогнозам, составит ₽27 млрд. Однако ослабление рубля в III квартале вызвало значительные бумажные убытки от переоценки валютных лизинговых обязательств, что приведет к увеличению чистого долга компании.
В сентябре генеральный директор компании Сергей Александровский не исключил, что компания может вернуться к выплатам по итогам 2024 года. Последние дивидендные платежи «Аэрофлота» датированы 2019 годом — тогда были сделаны выплаты за 2018-й.
В Альфа-банке полагают, что чистый убыток по РСБУ за 2024 год может затруднить выплату дивидендов, так как российское законодательство требует положительного результата по РСБУ для проведения таких выплат.
Ослабление рубля
Официальный курс юаня снизился, однако курсы доллара и евро от ЦБ на пятницу, 29 ноября, вновь выросли. Официальный курс доллара впервые c 2022 года превысил ₽109. В предыдущий раз он превышал отметку ₽109 более двух лет назад — 16 марта 2022 года, когда курс был установлен на уровне ₽111,4823. Банк России установил официальный курс доллара США на пятницу на уровне ₽109,5782, евро — ₽116,1410, юаня — ₽14,6653. Биржевой курс юаня вырос в четверг на 1,79% — до ₽14,7285.
Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк полагает, что наиболее вероятной причиной быстрого ослабления рубля в последние дни стали новые санкции против банков, которые, скорее всего, привели к проблемам с поступлением экспортной выручки. При этом спрос на иностранную валюту в конце года традиционно является высоким. В результате возникший дисбаланс мог привести к резким колебаниям курса. Кроме того, по мнению эксперта, новостной фон поддерживает девальвационные ожидания и мог вызвать дополнительный рост спроса на иностранную валюту.
Текущее ослабление рубля во многом обусловлено не фундаментальными, а инфраструктурными проблемами, поэтому на горизонте в несколько месяцев возможен возврат к уровням, которые наблюдались до санкций — около ₽100 за доллар, прогнозирует Ващелюк. Краткосрочно в ближайшее время волатильность на валютном рынке может быть очень высокой.
Ситуация на валютном рынке пока остается слабопрогнозируемой на фоне подстройки рынка к новым санкциям и появления спекулятивного мотива, сообщила главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. В «Т-Инвестициях» считают, что рубль недооценен и ожидают его укрепления до ₽99—105 за доллар и ₽13,7—14,5 за юань до конца года.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽107,35, продать — по ₽104,5;
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽107,48, продать — по ₽106,82.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽113,79, продать — по ₽112,52;
- Социум-Банк (ст. м. «Сокол»): купить евро можно по ₽113,99, продать — по ₽112,51.
Самые дешевые юани:
- Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽15, продать — по ₽14;
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽15,3, продать — по ₽14,5.
Корпоративные события
«Авангард». Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере ₽68,16 на акцию. Дивидендная доходность — 8,65%.
«Инарктика». Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере ₽20 на акцию. Дивидендная доходность — 3,25%.
«Аэрофлот». Отчетность по МСФО за третий квартал 2024 года.
«Интер РАО». Отчетность по МСФО за третий квартал 2024 года.
Henderson. ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года. Размер выплат — ₽9,62 на акцию. Дивидендная доходность — 1,79%.
Другие важные события
Банк России опубликует Обзор финансовой стабильности.
Пресс-конференция Банка России по Обзору финансовой стабильности — 15:00 мск.
Раннее закрытие торгов в США на NYSE и NASDAQ в 21:00 мск.
Германия: уровень безработицы, ноябрь — 10:55 мск.
Еврозона: индекс потребительских цен, ноябрь — 12:00 мск.
Канада: ВВП за третий квартал 2024 года — 16:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2547,88 пункта (+2,24%).
Индекс РТС: 732,48 пункта (+0,75%).
S&P 500: 5998,74 пункта (-0,38%).
Dow Jones Industrial Average: 44 722,06 пункта (-0,31%).
NASDAQ Composite: 19 060,48 пункта (-0,6%).