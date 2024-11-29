Индекс Мосбиржи, курс рубля и отчетность «Аэрофлота»: дайджест

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк полагает, что наиболее вероятной причиной быстрого ослабления рубля в последние дни стали новые санкции против банков, которые, скорее всего, привели к проблемам с поступлением экспортной выручки. При этом спрос на иностранную валюту в конце года традиционно является высоким. В результате возникший дисбаланс мог привести к резким колебаниям курса. Кроме того, по мнению эксперта, новостной фон поддерживает девальвационные ожидания и мог вызвать дополнительный рост спроса на иностранную валюту.