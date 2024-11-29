Экспорт зерна из РФ в июле — ноябре ожидается на уровне 30,1 млн тонн

В том числе экспорт пшеницы в июле — ноябре 2024 года ожидается на уровне 25,3 млн тонн, что на 1,7 млн тонн выше показателя за аналогичный период прошлого сельхозсезона. В то же время по итогам сезона экспорт может составить 41,7 млн тонн.