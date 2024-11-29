Экспорт зерна из РФ в июле — ноябре ожидается на уровне 30,1 млн тонн

«Экспорт зерна в июле — ноябре 2024−2025 сельхозгода составит оценочного около 30,1 млн тонн — на 1 млн тонн ниже, чем год назад (31,1 млн тонн)», — говорится в материалах.
В том числе экспорт пшеницы в июле — ноябре 2024 года ожидается на уровне 25,3 млн тонн, что на 1,7 млн тонн выше показателя за аналогичный период прошлого сельхозсезона. В то же время по итогам сезона экспорт может составить 41,7 млн тонн.
Ранее в ноябре вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в интервью изданию «Эксперт» сообщил, что экспорт зерна из России в текущем сельскохозяйственном сезоне (1 июля 2024 года — 30 июня 2025 года) составит около 55−60 млн тонн.
По итогам прошлого сельхозсезона экспорт зерна из России составил 72 млн тонн, в том числе 54,1 млн тонн пшеницы.