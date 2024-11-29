Экспорт российской свинины в Китай достиг 33,8 тыс. тонн

«По итогам 2024 года поставки в КНР могут приблизиться к 50 тыс. тонн», — говорится в презентации.
По итогам десяти месяцев 2024 года Китай вошел в топ-3 покупателей российской свинины. «Россия в июле нарастила свою долю в китайском импорте свинины до более 5%, что позволило ей впервые войти в пятерку крупнейших поставщиков этого мяса в Поднебесную», — отмечается в материалах.
В целом за январь — октябрь 2024 года суммарный экспорт продукции свиноводства из России составил 247,8 тыс. тонн, что на 23% выше показателя за аналогичный период 2023 года. Как указывается в материалах, по итогам текущего года экспорт может достичь 300 тыс. тонн.
Поставки свинины в Китай
В сентябре 2023 года китайская сторона отменила ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года.
В декабре 2023 года был организован визит в Россию представителей Главного таможенного управления (ГТУ) КНР для ознакомления с системой ветеринарного надзора и деятельностью научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, посещения ферм по выращиванию свиней и инспектирования российских производителей свинины. Также был подписан протокол между Россельхознадзором и ГТУ Китая об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России в КНР, и согласован соответствующий ветеринарный сертификат.
В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских компании на отгрузки свинины из России в Китай. 7 марта агропромышленный холдинг «Мираторг» сообщил об отправке первой партии свинины в объеме 27 тонн в Китай из Белгородской области. 2 апреля еще одно российское предприятие отправило в Китай три партии свиных субпродуктов объемом 167,99 тонны.