Экспорт российской свинины в Китай достиг 33,8 тыс. тонн

В декабре 2023 года был организован визит в Россию представителей Главного таможенного управления (ГТУ) КНР для ознакомления с системой ветеринарного надзора и деятельностью научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, посещения ферм по выращиванию свиней и инспектирования российских производителей свинины. Также был подписан протокол между Россельхознадзором и ГТУ Китая об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России в КНР, и согласован соответствующий ветеринарный сертификат.