Двойное но: Китай снова усложнил продажу в Россию техники и химии

Новые правила могут выглядеть как подтверждение того факта, что США смогли повлиять на Китай, и теперь экспорт в РФ важной для нас продукции значительно усложнится, если не остановится, отметил Павел Кузнецов из НКЦ. Однако, по его словам, это не совсем так. В КНР этим актом лишь подтвердили Штатам, что препятствуют неправомерному использованию чувствительных технологий и материалов в немирных целях.