Двойное но: Китай снова усложнил продажу в Россию техники и химии

С января сразу несколько кредитных организаций в КНР перестали принимать и трансакции в юанях. Среди них Ping An Bank и Bank of Ningbo. В марте к ним добавились ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank, а также Bank of Taizhou, писали ранее «Известия». Летом появились кейсы, когда китайские поставщики просили вывозить товар в Россию через третьи страны. В основном это связано с категориями, попавшими в стоп-лист, в том числе с электроникой.