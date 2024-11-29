Юрист объяснил, что делать при получении квартиры в новостройке с неприятными «сюрпризами»

Если недостатки были выявлены и зафиксированы, надо обратиться к застройщику с требованием об их устранении. Такое требование необходимо передать в адрес застройщика или заказным письмом с уведомлением о вручении либо передачей в канцелярию застройщика, или его уполномоченному представителю. В течение предусмотренного законом срока застройщик должен устранить недостатки.