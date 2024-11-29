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Юрист объяснил, что делать при получении квартиры в новостройке с неприятными «сюрпризами»

Если застройщик сдал квартиру в новостройке, и покупатель обнаружил в ней недостатки, он имеет право требовать их устранения или взыскать компенсацию. Об этом рассказал Евгений Ярков, юрист ПСК Дом Девелопмент.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Image by Freepik

По его словам, российское законодательство обязывает застройщика передать участнику долевого строительства объект, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

В случае, если объект долевого строительства построен с отступлениями от условий договора, то участник долевого строительства вправе потребовать от застройщика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

2) соразмерного уменьшения цены договора;

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

«Если же недостатки носят существенный характер, участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от застройщика возврата денег», — говорит юрист.

По его словам, гарантийный срок как на технологическое и инженерное оборудование, так и на основной конструктив (фундамент, стены, перекрытия, крыша, перегородки, фасадные решения) составляет 3 года. Он исчисляется со дня подписания первого передаточного акта или другого документа о передаче объекта долевого строительства.

«Таким образом, время завершения гарантийного срока у соседей внутри одного дома может отличаться», — подчеркивает эксперт.

Перед тем, как принимать квартиру, покупателю важно перечитать договор долевого участия. Обычно в нем прописаны гарантийные обязательства застройщика, сроки устранения дефектов и порядок взаимодействия сторон в случае обнаружения недостатков.

Если у дольщика есть основания полагать, что объект построен с недостатками, то ему необходимо определить эти недостатки и сообщить застройщику. Евгений Ярков подчеркивает, что производить осмотр и приемку квартиры необходимо вместе с представителем застройщика.

Также приемку можно производить с участием специалиста, который может провести визуальный и инструментальный осмотр. Этот специалист должен быть заранее определен, а его полномочия оформлены надлежащим образом, указывает юрист.

По его словам, если дольщик захочет, чтобы кто-то действовал от его имени, то необходимо оформить нотариальную доверенность.

Если недостатки были выявлены и зафиксированы, надо обратиться к застройщику с требованием об их устранении. Такое требование необходимо передать в адрес застройщика или заказным письмом с уведомлением о вручении либо передачей в канцелярию застройщика, или его уполномоченному представителю. В течение предусмотренного законом срока застройщик должен устранить недостатки.

Однако, если недочеты связаны с неправильной эксплуатацией, например, появилась царапина из-за транспортировки мебели или разбит светильник в подъезде, за ремонт отвечает управляющая компания.

«Истечение гарантийного срока не лишает дольщиков права требовать устранения недостатков, но потребуются серьезные основания. Обычно за пределами гарантийного срока проявившиеся дефекты устраняет управляющая компания, а если они проявились в самой квартире — то собственники», — заключил юрист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».