Юрист объяснил, что делать при получении квартиры в новостройке с неприятными «сюрпризами»

По его словам, российское законодательство обязывает застройщика передать участнику долевого строительства объект, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.
В случае, если объект долевого строительства построен с отступлениями от условий договора, то участник долевого строительства вправе потребовать от застройщика:
1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения цены договора;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
«Если же недостатки носят существенный характер, участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от застройщика возврата денег», — говорит юрист.
По его словам, гарантийный срок как на технологическое и инженерное оборудование, так и на основной конструктив (фундамент, стены, перекрытия, крыша, перегородки, фасадные решения) составляет 3 года. Он исчисляется со дня подписания первого передаточного акта или другого документа о передаче объекта долевого строительства.
«Таким образом, время завершения гарантийного срока у соседей внутри одного дома может отличаться», — подчеркивает эксперт.
Перед тем, как принимать квартиру, покупателю важно перечитать договор долевого участия. Обычно в нем прописаны гарантийные обязательства застройщика, сроки устранения дефектов и порядок взаимодействия сторон в случае обнаружения недостатков.
Если у дольщика есть основания полагать, что объект построен с недостатками, то ему необходимо определить эти недостатки и сообщить застройщику. Евгений Ярков подчеркивает, что производить осмотр и приемку квартиры необходимо вместе с представителем застройщика.
Также приемку можно производить с участием специалиста, который может провести визуальный и инструментальный осмотр. Этот специалист должен быть заранее определен, а его полномочия оформлены надлежащим образом, указывает юрист.
По его словам, если дольщик захочет, чтобы кто-то действовал от его имени, то необходимо оформить нотариальную доверенность.
Если недостатки были выявлены и зафиксированы, надо обратиться к застройщику с требованием об их устранении. Такое требование необходимо передать в адрес застройщика или заказным письмом с уведомлением о вручении либо передачей в канцелярию застройщика, или его уполномоченному представителю. В течение предусмотренного законом срока застройщик должен устранить недостатки.
Однако, если недочеты связаны с неправильной эксплуатацией, например, появилась царапина из-за транспортировки мебели или разбит светильник в подъезде, за ремонт отвечает управляющая компания.
«Истечение гарантийного срока не лишает дольщиков права требовать устранения недостатков, но потребуются серьезные основания. Обычно за пределами гарантийного срока проявившиеся дефекты устраняет управляющая компания, а если они проявились в самой квартире — то собственники», — заключил юрист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».