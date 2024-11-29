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Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев составила 59,9 млрд рублей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Скорректированная чистая прибыль группы «Аэрофлот» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2024 года составила 48,6 млрд руб. против убытка в 2,6 млрд годом ранее. Об этом говорится в сообщении группы.

Источник: РИА "Новости"

При этом чистая прибыль за девять месяцев составила 59,9 млрд руб. против 111,3 млрд руб. убытка за аналогичный период 2023 года.

Скорректированная чистая прибыль за III квартал увеличилась на 23,3%, до 21,5 млрд руб., чистая прибыль за этот период составила 17,6 млрд руб. против 9,3 млрд руб. убытка годом ранее.

Выручка группы «Аэрофлот» за девять месяцев 2024 года увеличилась на 44,3% — до 636,5 млрд руб., в том числе выручка от пассажирских перевозок выросла на 45,1%, до 600,1 млрд руб. Операционная прибыль за этот период увеличившись на 16,9% и достигла почти 82,5 млрд руб.

Пассажиропоток группы за 9 месяцев 2024 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года вырос на 18,7% — до 42,5 млн человек. На внутренних линиях пассажиропоток увеличился на 14%, до 33 млн пассажиров, на международных линиях — на 38,3%, до 9,5 млн пассажиров.