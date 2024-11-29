Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев составила 59,9 млрд рублей

Выручка группы «Аэрофлот» за девять месяцев 2024 года увеличилась на 44,3% — до 636,5 млрд руб., в том числе выручка от пассажирских перевозок выросла на 45,1%, до 600,1 млрд руб. Операционная прибыль за этот период увеличившись на 16,9% и достигла почти 82,5 млрд руб.