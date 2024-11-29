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Цена бутерброда с икрой выросла до максимума за 5 лет

В России стоимость бутерброда с икрой вырастет к Новому году до 146 рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании НЭА.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail

«Показатель станет максимальным за последние пять лет, за год цена угощения вырастет на 44%», — сказано в материале.

По данным НЭА, дороже всех бутерброд обойдется жителям Мурманской области — закуска в регионе будет стоить 149 рублей.

Кроме того, аналитики подсчитали, сколько бутербродов россияне могут купить на зарплату. Так, в среднем по стране на одну заработную плату можно купить 821 бутерброд с икрой. В Центральном федеральном округе показатель составляет 995 бутербродов, на Кавказе — менее 400, в Чечне — около 700, а на Чукотке — почти 1,8 тысячи бутербродов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».