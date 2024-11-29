Цена бутерброда с икрой выросла до максимума за 5 лет

Кроме того, аналитики подсчитали, сколько бутербродов россияне могут купить на зарплату. Так, в среднем по стране на одну заработную плату можно купить 821 бутерброд с икрой. В Центральном федеральном округе показатель составляет 995 бутербродов, на Кавказе — менее 400, в Чечне — около 700, а на Чукотке — почти 1,8 тысячи бутербродов.