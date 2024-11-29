Цена бутерброда с икрой выросла до максимума за 5 лет

«Показатель станет максимальным за последние пять лет, за год цена угощения вырастет на 44%», — сказано в материале.
По данным НЭА, дороже всех бутерброд обойдется жителям Мурманской области — закуска в регионе будет стоить 149 рублей.
Кроме того, аналитики подсчитали, сколько бутербродов россияне могут купить на зарплату. Так, в среднем по стране на одну заработную плату можно купить 821 бутерброд с икрой. В Центральном федеральном округе показатель составляет 995 бутербродов, на Кавказе — менее 400, в Чечне — около 700, а на Чукотке — почти 1,8 тысячи бутербродов.
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