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ЦБ впервые оценил влияние новых санкций на курс рубля

Снижение курса рубля к доллару и евро является временным явлением, которое было вызвано новыми санкциями и адаптацией бизнеса к новым условиям внешнеторговых расчетов, считают в Банке России.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: life.ru

Ранее на фоне резкого снижения российской валюты к доллару и евро на международных торговых площадках регулятор объявил о прекращении покупок валюты на рынке из-за волатильности.

Новые санкции со стороны стран Запада в отношении российских банков потребовали от бизнеса «корректировки обслуживания внешнеторговых потоков», а также привели к росту волатильности на валютном рынке, но это краткосрочный фактор для курса рубля, говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России.

Центробанк впервые оценил влияние масштабных ограничений со стороны Минфина США, которые были введены 21 ноября в отношении 52 кредитных организаций, включая системно значимый Газпромбанк (ГПБ).

После ввода санкций за несколько дней рубль сначала преодолел важную психологическую отметку в 100 за доллар, а позднее — в 110 рублей за доллар.

Это привело к реакции регулятора: вечером 27 ноября ЦБ объявил о прекращении до конца 2024 года покупок валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».