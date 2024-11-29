ЦБ впервые оценил влияние новых санкций на курс рубля

Ранее на фоне резкого снижения российской валюты к доллару и евро на международных торговых площадках регулятор объявил о прекращении покупок валюты на рынке из-за волатильности.
Новые санкции со стороны стран Запада в отношении российских банков потребовали от бизнеса «корректировки обслуживания внешнеторговых потоков», а также привели к росту волатильности на валютном рынке, но это краткосрочный фактор для курса рубля, говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России.
Центробанк впервые оценил влияние масштабных ограничений со стороны Минфина США, которые были введены 21 ноября в отношении 52 кредитных организаций, включая системно значимый Газпромбанк (ГПБ).
После ввода санкций за несколько дней рубль сначала преодолел важную психологическую отметку в 100 за доллар, а позднее — в 110 рублей за доллар.
Это привело к реакции регулятора: вечером 27 ноября ЦБ объявил о прекращении до конца 2024 года покупок валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу.
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