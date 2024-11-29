ЦБ впервые оценил влияние новых санкций на курс рубля

Новые санкции со стороны стран Запада в отношении российских банков потребовали от бизнеса «корректировки обслуживания внешнеторговых потоков», а также привели к росту волатильности на валютном рынке, но это краткосрочный фактор для курса рубля, говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России.