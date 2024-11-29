ЦБ продлил льготный период без комиссии за операции с цифровыми рублями

По данным ЦБ, это позволит бизнесу сократить издержки во время подготовки к массовому внедрению цифрового рубля, которое запланировано на середину 2025 года, и в первые месяцы его широкого использования.
С 1 января 2026 года для бизнеса начнет действовать тариф за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями — ?0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей). Тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, еще ниже — 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию.
При этом открыть или закрыть счет на платформе цифрового рубля все пользователи смогут без комиссий. Важно, что для граждан любые операции с национальной цифровой валютой будут бесплатными вне зависимости от льготного периода, подчеркнули в пресс-службе регулятора.