Более 50% опрошенных верят в появление банков, где операции будет выполнять ИИ

Вместе с тем каждый пятый россиянин (22%) считает, что ИИ-алгоритмы будут «добрее» в вопросах кредитования, чем сотрудники банка, выдавая больший объем средств на более выгодных условиях. Еще четверть россиян считает, что разницы между решениями людей и ИИ-алгоритмами не будет. Треть опрошенных высказали предположение, что ИИ будет «строже» оценивать потенциальных заемщиков и будет выдавать им меньшие суммы. А 19% респондентов заявили, что будут возможны ситуации, когда ИИ будет благосклоннее к клиенту и, напротив, более осторожно подходить к выдаче ему крупных сумм.