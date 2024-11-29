Более 50% опрошенных верят в появление банков, где операции будет выполнять ИИ

Еще 10% респондентов считают, что работу ИИ-роботов, принимающих основные решения по клиентским операциям, будут контролировать обычные сотрудники — операторы банковских отделений. Таким образом, 61% россиян верит в появление банков с активной работой ИИ-роботов.
Чуть менее трети респондентов (28%) верят в появление таких банков в течение ближайших 10−15 лет, еще 23% — в перспективе 20−30 лет. При этом 23% респондентов отметили, что ИИ-роботы будут работать наравне с сотрудниками банков, но не заменят их. А еще 16% опрошенных россиян заявили, что скептически относятся к идее обслуживания в банках ИИ-роботами.
Вместе с тем каждый пятый россиянин (22%) считает, что ИИ-алгоритмы будут «добрее» в вопросах кредитования, чем сотрудники банка, выдавая больший объем средств на более выгодных условиях. Еще четверть россиян считает, что разницы между решениями людей и ИИ-алгоритмами не будет. Треть опрошенных высказали предположение, что ИИ будет «строже» оценивать потенциальных заемщиков и будет выдавать им меньшие суммы. А 19% респондентов заявили, что будут возможны ситуации, когда ИИ будет благосклоннее к клиенту и, напротив, более осторожно подходить к выдаче ему крупных сумм.
«Наше исследование показало, что тема искусственного интеллекта и доверия к нему сегодня буквально будоражит едва ли не каждого пользователя. Многие считают, что они точно знают, что такое искусственный интеллект, однако рекомендации цифровых сервисов, сформированные ИИ, большинством пользователей не идентифицируются как таковые. На совершенствовании рекомендательных алгоритмов будет основано и развитие цифровых помощников. Это будет одним из основных драйверов развития финтеха на ближайшие годы», — прокомментировал для ТАСС итоги опроса заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
Опрос о банках будущего ВТБ провел в рамках масштабного исследования «Цифровое доверие: будущее отношений с искусственным интеллектом». В исследовании приняли участие 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет.