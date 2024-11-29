Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитики выяснили, за каким курсом валют россияне следят чаще всего

Трафик на интернет страницы- которые связаны с курсами валют, вырос в 1,5 раза 25—26 ноября, наибольший интерес вызывал юань. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков финансового маркетплейса «Сравни».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«При этом наибольший интерес россиян зафиксирован к китайскому юаню — трафик вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом октября. Следом по росту трафика идет японская иена (+75%), армянский драм (+66%), доллар (+53%) и евро (+18%)», — рассказали эксперты.

По их словам, россияне стали чаще просматривать корреляцию курсов к иностранным валютам на фоне новостей об их росте. Причиной такой активности аналитики назвали, в том числе, подготовку к отпускному сезону.

В четверг, 28 ноября, курс юаня на Московкой бирже достигал 14,8 рубля.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».