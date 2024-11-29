Аналитики выяснили, за каким курсом валют россияне следят чаще всего

«При этом наибольший интерес россиян зафиксирован к китайскому юаню — трафик вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом октября. Следом по росту трафика идет японская иена (+75%), армянский драм (+66%), доллар (+53%) и евро (+18%)», — рассказали эксперты.
По их словам, россияне стали чаще просматривать корреляцию курсов к иностранным валютам на фоне новостей об их росте. Причиной такой активности аналитики назвали, в том числе, подготовку к отпускному сезону.
В четверг, 28 ноября, курс юаня на Московкой бирже достигал 14,8 рубля.
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