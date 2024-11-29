Аналитики SberCIB спрогнозировали рост доллара до ₽115 к концу 2025 года

Аналитики SberCIB Investment Research спрогнозировали, что к концу следующего года рубль может ослабеть к доллару до отметки ₽115. Среди факторов, оказывающих давление на курс национальной валюты аналитики выделили:
- высокую инфляцию;
- потенциальное сокращение экспорта или проблемы с расчетами. В SberCIB пояснили, что это может произойти из-за уменьшения поставок российского газа в Европу, действий будущей администрации США и роста дисконтов на российские экспортные товары;
- еще большее укрепление доллара из-за рисков замедления экономического роста в ЕС и Китае на фоне повышения администрацией президента США Дональда Трампа тарифных пошлин.
За последнюю неделю ослабление рубля ускорилось на фоне санкций США против Газпромбанка, пишут эксперты SberCIB. За это время юань на Мосбирже подорожал на 5%, до ₽14,78, на пике его курс поднимался до ₽15,1575. Курс доллара на международном рынке Форекс впервые с марта 2022 года подскакивал выше ₽114. По мнению аналитиков, основная причина заключается в девальвационных ожиданиях из-за возможных проблем с продажей экспортной выручки.
21 ноября санкционный регулятор США — управление Минфина по контролю за иностранными активами (OFAC) — ввел новые санкции против российского финансового сектора. Блокирующие санкции, фактически отрезающие от долларовой системы, были наложены в том числе на системно значимый Газпромбанк, его зарубежные «дочки» и банк «Дом.РФ». Ограничения также затронули несколько десятков финансовых компаний, в основном регистраторов и депозитариев. Первые ведут реестры владельцев именных ценных бумаг, а вторые отвечают за учет сделок с ценными бумагами.
Официальные курсы доллара и евро от ЦБ на пятницу, 29 ноября, вновь выросли. Официальный курс доллара впервые c 2022 года превысил ₽109. В предыдущий раз он превышал отметку ₽109 более двух лет назад — 16 марта 2022 года, когда курс был установлен на уровне ₽111,4823. Банк России установил официальный курс доллара США на пятницу на уровне ₽109,5782, евро — ₽116,1410, юаня — ₽14,6653.
В SberCIB считают, что до конца года рубль стабилизируется из-за роста продаж валюты ЦБ — на уровнях около ₽105 за доллар и ₽14,5 — за юань, однако в следующем году продолжит ослабляться.
По мнению директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, справедливое значение доллара находится на уровне ₽80−85 при сбалансированном торговом балансе. Реальный курс рубля с учетом всех рисков и наложенных на Россию ограничений он оценивает в диапазоне ₽90−95.
Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова говорит, что фундаментально обоснованный курс рубля в 2025 году остается на уровне ₽100−110 за доллар. Она считает, что такой курс способен поддержать конкурентоспособность на рынке труда.
Директор аналитического департамента группы компаний «Регион» Валерий Вайсберг прогнозирует в следующем году курс рубля в среднем ₽100 за доллар. Он считает, что в первом полугодии 2025 года рубль будет покрепче, на уровне ₽97−98, а во втором поднимется выше ₽100.