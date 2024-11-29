Аналитики SberCIB спрогнозировали рост доллара до ₽115 к концу 2025 года

За последнюю неделю ослабление рубля ускорилось на фоне санкций США против Газпромбанка, пишут эксперты SberCIB. За это время юань на Мосбирже подорожал на 5%, до ₽14,78, на пике его курс поднимался до ₽15,1575. Курс доллара на международном рынке Форекс впервые с марта 2022 года подскакивал выше ₽114. По мнению аналитиков, основная причина заключается в девальвационных ожиданиях из-за возможных проблем с продажей экспортной выручки.