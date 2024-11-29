Аналитик назвала «справедлиный» курс рубля к доллару и евро

По ее словам, причинами для замерного ослабления рубля стали существенное укрепление доллара США на мировой арене, усиление геополитической напряженности вокруг России и новые санкции против российского банковского сектора.
При этом, отметила эксперт, новые ограничения могут привести к ухудшению обстановки с проведением экспортных платежей, что усилит проблему с дефицитом ликвидности.
«С точки зрения регулирования финансовые власти длительное время предпочитали не вмешиваться в регулирование курса рубля, поскольку его ослабление было выгодным с целью пополнения доходов бюджета за счет более “дешевого” рубля в условиях существенного роста расходов бюджета и ухудшения конъюнктуры на рынке нефти», — добавила Наталия Пырьева.
Тем не менее, напомнила она динамика курса рубля вызвала опасения дестабилизации финансовой системы, поэтому Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила.
Таким образом, нетто-продажи юаней составят 8,4 млрд рублей в день, что сформирует дополнительный объем предложения на рынке и сгладит острую проблему дефицита ликвидности.
Кроме того, в моменте динамика курса рубля может быть волатильной в обе стороны, отметила эксперт, говоря о дальнейшем движении российской валюты.
«Без учета новых санкций и понимания того, как они повлияют на трансграничные расчеты за экспорт и объем притока валюты, мы полагаем, что справедливый курс рубля находится на уровнях 100 рублей за доллар США, 108 рублей за евро, 14 рублей за юань. Тем не менее проблемы с поведением платежей за экспорт могут заметно ухудшить текущее положение дел и привести к ослаблению рубля, но эффект мы увидим уже в 2025 году», — заключила она.
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