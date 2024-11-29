Аналитик назвала «справедлиный» курс рубля к доллару и евро

«Без учета новых санкций и понимания того, как они повлияют на трансграничные расчеты за экспорт и объем притока валюты, мы полагаем, что справедливый курс рубля находится на уровнях 100 рублей за доллар США, 108 рублей за евро, 14 рублей за юань. Тем не менее проблемы с поведением платежей за экспорт могут заметно ухудшить текущее положение дел и привести к ослаблению рубля, но эффект мы увидим уже в 2025 году», — заключила она.