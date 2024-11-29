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Аналитик назвала «справедлиный» курс рубля к доллару и евро

Рубль 27 ноября показывал рекордное падение. На международных рынках курс доллара к российской валюте превышал 114 рублей впервые с марта 2022 года, курс евро — 120 рублей. О том, что происходит с российской валютой и стоит ли ждать ее роста в 2024 году, рассказала Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail

По ее словам, причинами для замерного ослабления рубля стали существенное укрепление доллара США на мировой арене, усиление геополитической напряженности вокруг России и новые санкции против российского банковского сектора.

При этом, отметила эксперт, новые ограничения могут привести к ухудшению обстановки с проведением экспортных платежей, что усилит проблему с дефицитом ликвидности.

«С точки зрения регулирования финансовые власти длительное время предпочитали не вмешиваться в регулирование курса рубля, поскольку его ослабление было выгодным с целью пополнения доходов бюджета за счет более “дешевого” рубля в условиях существенного роста расходов бюджета и ухудшения конъюнктуры на рынке нефти», — добавила Наталия Пырьева.

Тем не менее, напомнила она динамика курса рубля вызвала опасения дестабилизации финансовой системы, поэтому Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила.

Таким образом, нетто-продажи юаней составят 8,4 млрд рублей в день, что сформирует дополнительный объем предложения на рынке и сгладит острую проблему дефицита ликвидности.

Кроме того, в моменте динамика курса рубля может быть волатильной в обе стороны, отметила эксперт, говоря о дальнейшем движении российской валюты.

«Без учета новых санкций и понимания того, как они повлияют на трансграничные расчеты за экспорт и объем притока валюты, мы полагаем, что справедливый курс рубля находится на уровнях 100 рублей за доллар США, 108 рублей за евро, 14 рублей за юань. Тем не менее проблемы с поведением платежей за экспорт могут заметно ухудшить текущее положение дел и привести к ослаблению рубля, но эффект мы увидим уже в 2025 году», — заключила она.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».