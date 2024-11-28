Юрист объяснил, как скорее переехать из аварийного жилья

«На более серьезные проблемы, такие как нарушение санитарных норм или завышение тарифов на услуги ЖКХ, можно пожаловаться в Роспотребнадзор. Если дело касается бездействия местных властей или управляющих организаций, путь лежит в прокуратуру, которая имеет право обязать ответственные органы выполнить свои обязанности», — объясняет эксперт.
Как отметил юрист, если перечисленные шаги оказались безрезультатными, то единственный путь — обратиться в суд. Он подчеркнул, что это потребует значительных временных, эмоциональных и материальных затрат. Однако, по словам эксперта, суды все же остаются последней инстанцией, на которую могут рассчитывать граждане.
При завышенных коммунальных платежах Русяев посоветовал обратиться в Федеральную антимонопольную службу. Если же дом не включен в соответствующую программу, можно попытаться заручиться поддержкой депутатов или даже обратиться в администрацию президента, добавил он.
«Жизнь в аварийных домах часто сопровождается чувством безысходности. Люди, окруженные трещинами в стенах и осыпающимися потолками, сталкиваются с равнодушием и бюрократией. Однако объединение жильцов и последовательные действия, включая обращения в надзорные органы, к юристам и в суды, могут дать результат», — подытожил юрист.
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