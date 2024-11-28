Юрист объяснил, как скорее переехать из аварийного жилья

Как отметил юрист, если перечисленные шаги оказались безрезультатными, то единственный путь — обратиться в суд. Он подчеркнул, что это потребует значительных временных, эмоциональных и материальных затрат. Однако, по словам эксперта, суды все же остаются последней инстанцией, на которую могут рассчитывать граждане.