ВТБ получил одобрение на покупку акций «Почта банка»

«Мы получили одобрение от ФАС и одобрение от ЦБ на сделку по выкупу акций “Почта банка”, принадлежащих “Почте России”», — сказал Пьянов.
«Почта банк» создан в 2016 году ВТБ и «Почтой России», им принадлежат равные доли — по 50% минус 1 акция. Двумя акциями владеет председатель правления «Почта банка» Александр Пахомов.
Как напомнил Пьянов, ВТБ выкупит и долю «Почты», и долю топ-менеджера. Также «Почта банк» в связи с планируемой интеграцией в группу ВТБ снизит свой уставный капитал.
По оценкам ВТБ, расчеты по сделке будут происходить с 19 по 23 декабря 2024 года. «Никаких препятствий для того, чтобы таким нестандартным способом группа ВТБ стала единственным акционером, для этого нет», — отметил Пьянов.