В ВТБ прогнозируют повышение ставки ЦБ до 23% в декабре

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Банк России на заседании совета директоров в декабре может повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 23%. Такая ставка может сохраниться на весь 2025 год, считает первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.