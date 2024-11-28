В ВТБ прогнозируют повышение ставки ЦБ до 23% в декабре

«Мы прогнозируем повышение [ставки] в декабре до 23% и сохранение ее на протяжении всего 2025 года», — сказал Пьянов в ходе конференц-колла с журналистами. Банкир также сравнил такую ставку со «штормом» на процентном рынке.
25 октября совет директоров Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 2 п.п., до рекордного уровня 21% годовых. В сентябре регулятор повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 19% годовых. Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке намечено на 20 декабря 2024 года.
В октябре ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2024 год с 6,5−7% до 8−8,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5−5% в 2025 году, прогнозирует регулятор.