В суд поступила жалоба по делу об изъятии дивидендов у экс-владельцев «Макфы»

«Регистрация частной жалобы (представления) в суде от представителя», — говорится в сообщении на сайте.
19 ноября Центральный районный суд Челябинска выдал 14 исполнительных листов по иску Генеральной прокуратуры РФ. 13 ноября со ссылкой на адвоката Игоря Трунова сообщалось, что Генеральная прокуратура подала в Центральный районный суд Челябинска иск о взыскании с ответчиков дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных с 2002 по 2024 год в сумме 18 171 010 544 рубля, а также доли в уставном капитале ООО «Мишкинский продукт», зарегистрированные за Савранской М. Б.
Предварительное заседание назначено на 12:00 мск 5 декабря.
Ранее по похожему иску к бывшим владельцам «Макфы» исковые требования Генпрокуратуры основывались на нарушении положений ст. 13 (ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения) и ст. 14 (ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения) федерального закона «О противодействии коррупции».
Центральный районный суд Челябинска 8 мая полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества компании «Макфа» и ряда физических и юридических лиц. Всего ответчиками по иску выступают более 30 юридических лиц и свыше 10 физических лиц, в том числе «Смак», «Новая пятилетка», «Первый хлебокомбинат», «Эм джи си интернэшнл Б. В.», «Арком», Мишкинский комбинат хлебопродуктов, «Родник», Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревичи, Владилен Фуфаров и другие. По информации адвоката одного из ответчиков, сумма иска составляет порядка 46 млрд рублей.