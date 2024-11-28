В суд поступила жалоба по делу об изъятии дивидендов у экс-владельцев «Макфы»

19 ноября Центральный районный суд Челябинска выдал 14 исполнительных листов по иску Генеральной прокуратуры РФ. 13 ноября со ссылкой на адвоката Игоря Трунова сообщалось, что Генеральная прокуратура подала в Центральный районный суд Челябинска иск о взыскании с ответчиков дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных с 2002 по 2024 год в сумме 18 171 010 544 рубля, а также доли в уставном капитале ООО «Мишкинский продукт», зарегистрированные за Савранской М. Б.