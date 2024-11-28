В кабмине призвали переработать проект о скидке при оплате эвакуации авто

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Проект о скидке в 50% при оплате эвакуации задержанного транспортного средства требует концептуальной переработки. Об этом говорится в отзыве правительства РФ на законопроект вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»).
В июле парламентарий направил в кабмин законопроект, которым предлагалось ввести скидку при условии, что оплата административного штрафа и стоимости перемещения и хранения эвакуированного авто будет произведена в течение 20 дней. Соответствующие изменения предусматривались в статью 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (задержание транспортного средства).
«Реализация предлагаемого решения приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации С учетом изложенного законопроект требует концептуальной переработки», — указано в отзыве, имеющемся в распоряжении ТАСС.
Также в правительстве отметили, что предлагаемое изменение в КоАП не относится к предмету его правового регулирования, так как порядок перемещения транспорта на спецстоянку, оплаты расходов на его перемещение и хранение регулируется региональными законами.