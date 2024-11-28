В ЦБ оценили возможность повышения ключевой ставки в декабре

Ранее первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов спрогнозировал рекордное повышение ключевой ставки. По его словам, велика вероятность того, что совет директоров ЦБ поднимет планку еще на 200 базисных пунктов с нынешнего уровня. В этом случае ставка поднимется до рекордных 23 процентов. Ранее руководство регулятора резко повысило свой прогноз по инфляции в России на 2024 год с 6,5−7 до 8−8,5 процента годовых. Именно ускорение темпов роста потребительских цен вынудило ЦБ поднять ставку до 21 процента в конце октября. По состоянию на 25 ноября, как отметили в Минэкономразвития, годовая инфляция в стране ускорилась до 8,78 процента.