Selgros может продать свой бизнес в России группе «Ароса»

По данным «Коммерсанта», австрийские владельцы розничной сети Selgros нашли покупателя на свой бизнес в России. Им может стать группа «Ароса», занимающаяся поставками продуктов питания, одним из совладельцев которой является Рустем Миргалимов, известный своими инвестициями в аграрный сектор. В сделку также войдет дистрибуторская компания Global Foods, которая сейчас принадлежит тем же владельцам, что и Selgros. Стоимость активов сети в России оценивается в 40 млрд рублей, однако при продаже, возможно, придется согласиться на скидку в размере 35−40%.