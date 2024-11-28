Selgros может продать свой бизнес в России группе «Ароса»

Группа «Ароса» приступила к приобретению 100% российского бизнеса Selgros и его дистрибуторской компании Global Foods, говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Коммерсанта». Продавцом является австрийская фирма MCCR Beteiligungs GmbHh, получившая в 2022 году от швейцарской компании Coop российские активы ритейлера. Связаться с MCCR Beteiligungs оперативно не удалось. Представители «Ароса» сообщают, что приобретателем выступает ООО «Ароса Логистика», организованное участниками группы.
Генеральный директор «Аросы» Михаил Галуев отметил, что приобретение активов Selgros даст возможность расширить присутствие группы на рынке. Генеральный директор Selgros в России Аксель Хартенштайн подчеркнул, что новый владелец придаст бизнесу импульс и позволит существенно повысить его эффективность.
После завершения сделки Selgros и Global Foods будут интегрированы в состав «Аросы», но продолжат свою деятельность под существующими брендами, как сообщили стороны.
Selgros была основана в 1990 году в Германии в формате мелкооптовой торговли (cash & carry) и работает в России с 2006 года, имея 11 магазинов в Москве и регионах. По версии Infoline, она занимает 77-е место среди FMCG-сетей РФ. Выручка Selgros в первой половине 2024 года составила 4,8 млрд руб., что на 12% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Выручка Global Foods значительно выше — в 2023 году она составила 11,3 млрд руб., увеличившись на 44,6%. Компания представлена в 11 российских городах, включая Ялту.
Партнер One Story Ольга Сумишевская отмечает, что Selgros вышла на российский рынок поздно, когда его конкурент Metro уже укрепил свои позиции. Однако Selgros обладает значительным земельным банком и более 30 объектами недвижимости, включая 109,5 га в Новой Москве и участок в районе аэропорта Шереметьево. Рыночная стоимость активов компании оценивается более чем в 40 млрд руб., однако иностранные компании в России зачастую соглашались на дисконт в 35−40%.
Сделка по продаже Selgros, вероятно, готовилась с начала 2024 года. Заявка на одобрение правительственной комиссии была подана в марте, согласно аудиторскому заключению. Компания заявила, что предварительное одобрение уже получено, что является начальным этапом сделки.
«Ароса» занимается поставками продуктов питания, преимущественно в сегменте HoReCa, присутствуя в 150 городах. Учредителем ООО «Ароса» является Рустем Миргалимов, известный на аграрном рынке. Выручка компании в 2023 году составила 10,8 млрд руб., увеличившись на 25,8%.
Эксперты полагают, что покупка Selgros направлена на усиление профильного бизнеса «Аросы», так как основными клиентами формата cash & carry являются HoReCa и несетевая торговля. Есть предположения, что площади Selgros могут быть переформатированы в dark store. В 2023 году «Ароса» получила в управление логистические площади Maersk в Санкт-Петербурге и Новороссийске.
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