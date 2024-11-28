МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские рыбаки по итогам лососевой путины в 2024 году добыли 235 тыс. тонн, этого объема вылова будет достаточно для внутреннего рынка. При этом снижение вылова по сравнению с предыдущим годом, безусловно, оказывает влияние на ценовую ситуацию, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в эфире телеканала «Россия-24».
«Путина в этом году была неудачной, выловили всего 235 тыс. тонн. А с учетом того, что в прошлом году она была одна из рекордных — 600 тыс. тонн, понятно, что на цены это также повлияло. Безусловно, на уровне высокой базы, когда такое снижение идет, это влияет все и на ценовую ситуацию, на ценовую политику предприятий. Но этого объема красной рыбы, предложения на рынке, будет достаточно», — сказал Шестаков.
Глава ведомства добавил, что объем производства красной икры будет на уровне объемов потребления.
«Будем надеяться, что лососевая путина следующего года будет более удачной», — отметил он.
По итогам 2023 года Россия стала первой в мире по добыче лосося — объем вылова превысил 600 тыс. тонн.