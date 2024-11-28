Российские рыбаки по итогам лососевой путины в 2024 году добыли 235 тыс. тонн

«Путина в этом году была неудачной, выловили всего 235 тыс. тонн. А с учетом того, что в прошлом году она была одна из рекордных — 600 тыс. тонн, понятно, что на цены это также повлияло. Безусловно, на уровне высокой базы, когда такое снижение идет, это влияет все и на ценовую ситуацию, на ценовую политику предприятий. Но этого объема красной рыбы, предложения на рынке, будет достаточно», — сказал Шестаков.