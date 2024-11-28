Росрыболовство прогнозирует объем вылова рыбы на уровне 5 млн тонн

«[Объем добычи] прогнозируем на уровне 5 млн тонн. Это за последние шесть лет будет среднегодовой объем, даже лососевая путина, неудачная этого года, не так сильно сказалась на общем объеме вылова. Этого объема хватит для внутреннего рынка и для поставок на экспорт», — сказал Шестаков.