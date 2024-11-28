Росрыболовство прогнозирует объем вылова рыбы на уровне 5 млн тонн

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Объем вылова рыбы в этом году прогнозируется на уровне 5 млн тонн, несмотря на неудачную лососевую путину. Этого хватит, чтобы обеспечить рыбой внутренний рынок России и проводить экспортные поставки, сообщил журналистам перед заседанием Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета во Владивостоке глава Росрыболовства Илья Шестаков.
«[Объем добычи] прогнозируем на уровне 5 млн тонн. Это за последние шесть лет будет среднегодовой объем, даже лососевая путина, неудачная этого года, не так сильно сказалась на общем объеме вылова. Этого объема хватит для внутреннего рынка и для поставок на экспорт», — сказал Шестаков.
Он добавил, что с Дальнего Востока экспорт ведется преимущественно в азиатские страны, 50% поставок приходится на Китай. Также российские предприятия поставляют рыбу в страны Евросоюза. «Мы сейчас прорабатываем вопрос увеличения поставок в Латинскую Америку, поэтому набор стран разнообразный — в порядка 90 стран поставляется рыбная продукция из России», — добавил глава Росрыболовства.
Ранее Шестаков сообщал, что вылов лососевых видов рыб в России по итогам 2024 года составит около 250−260 тыс. тонн — в два раза меньше, чем в 2023 году.