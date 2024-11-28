РФ и Казахстан договорились о сотрудничестве в области строительства и ЖКХ

МОСКВА, 28 ноября./ТАСС/.Минстрой РФ и Министерство промышленности и строительства республики Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в сферах строительства и ЖКХ. Об этом говорится в сообщении Минстроя РФ.
«В рамках государственного визита в республику Казахстан состоялась подписание меморандума между министерством строительства и ЖКХ РФ и министерством промышленности и строительства республики Казахстан. Церемония прошла в присутствии президента России Владимира Путина и президента республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева», — отмечается в сообщении Минстроя РФ.
Документ подписали глава Минстроя России Ирек Файзуллин и министр промышленности и строительства республики Казахстан Канат Шарлапаев.
В рамках меморандума планируется совместная работа по внедрению инновационных технологий в строительной отрасли и жилищно-коммунальном хозяйстве, совершенствованию нормативно-правовых актов, а также взаимодействие и обмен опытом по вопросам строительства, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управления жилищным фондом.
«Мы высоко ценим регулярное взаимодействие России и Казахстана по вопросам строительства объектов и ЖКХ. Наши страны обладают значительным потенциалом для реализации совместных инфраструктурных проектов, которые будут способствовать экономическому развитию стран», — передаются в сообщении слова министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.
Представители строительной отрасли и жилищно-коммунальной сферы России и Казахстана активно взаимодействуют в рамках Межправительственного совета по сотрудничеству, а также комплексной программы экономического сотрудничества между правительствами стран на 2021−2025 годы. Совместная работа направлена на социально-экономическое развитие стран и улучшение качества жизни людей.