РФ и Казахстан договорились о сотрудничестве в области строительства и ЖКХ

Представители строительной отрасли и жилищно-коммунальной сферы России и Казахстана активно взаимодействуют в рамках Межправительственного совета по сотрудничеству, а также комплексной программы экономического сотрудничества между правительствами стран на 2021−2025 годы. Совместная работа направлена на социально-экономическое развитие стран и улучшение качества жизни людей.