Реки по колено: в РФ планируют увеличить объемы водных перевозок

— Роль речного пассажирского транспорта уже не может быть такой же, как в советское время. Всё же сильно вырос уровень автомобилизации, выросла сеть автомобильных дорог в нормативном состоянии, — пояснил Дмитрий Землянский. — По данным Росстата, в 2023 году объем перевозки пассажиров внутренним водным транспортом составил 10,6 млн человек. В общей структуре перевозок пассажиров на речной транспорт приходится менее 0,1%. Кроме того, за последние 20 лет количество перевезенных пассажиров сократилось в 2,8 раза (например, в 2001 году по внутренним водным путям было перевезено 30,0 млн человек).