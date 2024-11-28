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Путин объяснил падение курса рубля

Колебание курса рубля связано со многими факторами, поводов для паники нет, ситуация находится под контролем, отметил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами на саммите ОДКБ в Казахстане.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера», — сказал глава государства.

Путин добавил, что у Центрального банка помимо ключевой ставки есть и другие инструменты для замедления инфляции. При этом окончательные решения по ставке остаются за ЦБ, пояснил президент.

Владимир Путин прибыл в Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева накануне, в среду, с двухдневным государственным визитом.