Путин объяснил падение курса рубля

«Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера», — сказал глава государства.
Путин добавил, что у Центрального банка помимо ключевой ставки есть и другие инструменты для замедления инфляции. При этом окончательные решения по ставке остаются за ЦБ, пояснил президент.
Владимир Путин прибыл в Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева накануне, в среду, с двухдневным государственным визитом.