Правительство и регионы Канады намерены противостоять угрозам Трампа по пошлинам

ОТТАВА, 28 ноября. /ТАСС/. Либеральное правительство премьер-министра Джастина Трюдо и главы всех регионов Канады будут вместе противодействовать угрозам избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25% на канадские товары. Об этом заявила во вторник журналистам вице-премьер страны Христя Фриланд.
«Мы согласились с тем, что мы должны быть мудры, сильны и едины, чтобы справиться с этой проблемой», — заявила Фриланд по итогам экстренного совещания по этой теме, инициированного Трюдо. Она добавила, что федеральное правительство и главы всех регионов договорились координировать свои усилия для противостояния потенциальной реализации этих угроз Трампа.
27 ноября Трюдо провел экстренное совещание с членами своего кабмина и главами регионов, чтобы подготовить ответ на угрозу Трампа ввести пошлины в размере 25% на все канадские товары. Эти меры могут серьезно затронуть канадскую экономику, так как более 77% всего экспорта страны уходит в США.
Ранее избранный американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что введет пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.