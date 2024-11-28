Правительство и регионы Канады намерены противостоять угрозам Трампа по пошлинам

«Мы согласились с тем, что мы должны быть мудры, сильны и едины, чтобы справиться с этой проблемой», — заявила Фриланд по итогам экстренного совещания по этой теме, инициированного Трюдо. Она добавила, что федеральное правительство и главы всех регионов договорились координировать свои усилия для противостояния потенциальной реализации этих угроз Трампа.