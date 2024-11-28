Одному из главных покупателей российского газа предрекли его потерю

Новые санкции США подразумевают согласование любых сделок по закупке российского природного газа через Газпромбанк. Без разрешения властей Соединенных Штатов Турция, являющаяся одним из главных его покупателей, не сможет оплачивать импорт топлива из РФ по этому каналу. США же вряд ли пойдут на уступки по этому вопросу и не будут давать разрешение на осуществление подобных сделок. «Если мы будем соблюдать санкции, то оплаты (российского газа — прим. “Ленты.ру”) не будет», — посетовал Озчелик.